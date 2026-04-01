0:3-Niederlage gegen Gonzerath Koblenz-Maifeld-SG verabschiedet sich aus der Oberliga Christian Müller 01.04.2026, 12:27 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Abschied aus der Oberliga: Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys verloren gegen den Meister SV Gonzerath klar 0:3. Trotz Abstieg gibt es Applaus und Pläne für die neue Saison.

Abschied aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ohne Happy End: Die bereits abgestiegenen Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben am 18. und letzten Spieltag eine ebenso deutliche wie erwartete Heimniederlage kassiert. Beim 0:3 (17:25, 14:25, 14:25) gegen den Meister und Regionalligaaufsteiger SV Gonzerath hatten sie in der Polcher Maifeldhalle nur 54 Minuten Zeit, „um ein vorerst letztes Mal Oberligaluft zu schnuppern“, wie ...







Artikel teilen

Artikel teilen