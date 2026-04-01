0:3-Niederlage gegen Gonzerath
Koblenz-Maifeld-SG verabschiedet sich aus der Oberliga
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Abschied aus der Oberliga: Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys verloren gegen den Meister SV Gonzerath klar 0:3. Trotz Abstieg gibt es Applaus und Pläne für die neue Saison.

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Abschied aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ohne Happy End: Die bereits abgestiegenen Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben am 18. und letzten Spieltag eine ebenso deutliche wie erwartete Heimniederlage kassiert. Beim 0:3 (17:25, 14:25, 14:25) gegen den Meister und Regionalligaaufsteiger SV Gonzerath hatten sie in der Polcher Maifeldhalle nur 54 Minuten Zeit, „um ein vorerst letztes Mal Oberligaluft zu schnuppern“, wie ...

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