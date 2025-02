Erst Derby, dann Heimspiel Koblenz-Maifeld-SG setzt auf zwei Siege Christian Müller 07.02.2025, 10:00 Uhr

i Glückliche Gesichert soll es auch am Wochenende bei den Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys geben. Maximilian Mohr

Nach diesem Wochenende will die SG Koblenz Maifeld Volleys nichts mehr mit dem Abstieg in der Oberliga zu tun haben. Schließlich visieren die SG-Frauen zwei Siege an.

Doppelspieltag für die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys: In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stehen an diesem Wochenende die Saisonspiele 14 und 15 an. Zunächst gastiert das Team von Trainer Timo Höbelt am Samstag (ab 15 Uhr) bei der SG Mittelrheinvolleys II, ehe am Sonntag (ab 16 Uhr) das Heimspiel gegen die VSG Saarlouis folgt.

