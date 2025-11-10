1:3-Niederlage gegen Guldental Koblenz-Maifeld-SG rutscht auf einen Abstiegsplatz Christian Müller 10.11.2025, 14:52 Uhr

In der Oberliga läuft es einfach nicht rund für die Frauen der SG Koblenz-Maifeld Volleys. Nach der 1:3-Niederlage gegen Guldental steht das Team sogar auf einem Abstiegsplatz.

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys sind nach dem 5. Spieltag in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Nach „unserer mit Abstand schlechtesten Saisonleistung“ bei der 1:3 (17:25, 16:25, 27:25, 14:25)-Heimniederlage gegen den VSC Spike Guldental musste Trainer Peter Nogueira Schmid anerkennen, dass sein Team mit vier Punkten derzeit „völlig zurecht“ auf Position neun steht.







