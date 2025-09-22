Volleys unterliegen Landau 1:3 Koblenz-Maifeld-SG redet (noch) nicht von einer Krise Christian Müller 22.09.2025, 14:06 Uhr

i Die Maifeld Volleys (rote Trikots) konnten ihren Heimvorteil in Polch nicht nutzen und verloren gegen den ASV Landau mit 1:3. MM15Photo. Maximilian Mohr

Wieder kein Sieg für die Koblenz-Maifeld-SG: In Polch unterlagen die SG Frauen dem ASV Landau mit 1:3

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys sind auch nach dem 2. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sieglos – obwohl sie erneut nur knapp an einem Punktgewinn vorbeischrammten. In der heimischen Maifeldhalle in Polch unterlagen sie dem ASV Landau nach 102 Minuten auch deshalb mit 1:3 (27:25, 23:25, 23:25, 17:25), weil insgesamt sieben Spielerinnen fehlten, darunter zwei Leistungsträgerinnen kurzfristig.







