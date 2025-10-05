3:1 gegen Schlusslicht Speyer Koblenz-Maifeld-SG jubelt über ersten Ligasieg Christian Müller 05.10.2025, 17:58 Uhr

i Als Team eine Einheit: Die SG Koblenz Maifeld Volleys, die nach starken Leistungen im Pokal nun auch den ersten Oberligasieg eingefahren hat. Maximilian Mohr

Den Volleyballerinnen der Koblenz-Maifeld-SG ist eine Last von den Schultern gefallen, denn gegen Schlusslicht TSV Speyer gab’s den ersten Saisonsieg in der Oberliga.

Nach eindrucksvollen Pokalgewinnen auf Rheinland- und Landesebene haben die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys am 3. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nun auch den ersten Ligasieg eingefahren. Obwohl erneut stark dezimiert, gewann das Team von Peter Nogueira Schmid in der heimischen Maifeldhalle in Polch mit 3:1 (25:14, 25:17, 22:25, 25:17) gegen Schlusslicht TSV Speyer und kletterte dank des ersten Dreiers in der Tabelle ...







Artikel teilen

Artikel teilen