Nach holprigem Start ins Jahr 2025 haben die Volleyballerinnen der Koblenz-Maifeld-SG nun den Klassenverbleib in der Oberliga geschafft – durch ein 3:0 in der Polcher Maifeldhalle gegen den TV Rohrbach.

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys haben den Klassenverbleib in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar dann doch ohne Zitterpartie und vorzeitig perfekt gemacht. Nach zuvor vier Niederlagen in Serie gewannen sie am 19. und vorletzten Spieltag in der Polcher Maifeldhalle mit 3:0 (25:15, 25:17, 25:16) gegen den Tabellenvorletzten TV Rohrbach und haben nun komfortable sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsrang neun. Im letzten Saisonspiel am Sonntag (ab 15 Uhr) geht es noch darum, Platz sieben gegen Gastgeber VSC Guldental zu behaupten.

„Wir haben es aus eigenen Stücken geschafft, in der Liga zu bleiben, das war unser Ziel“, sagte Interimstrainerin Laura Wey, die ihren ersten Sieg als Oberligacoach einfuhr. „Da ist schon eine große Erleichterung zu spüren.“ Denn die sportliche Basis bleibt erhalten, bis Ende Mai müssen die organisatorischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und vor allem muss ein neuer Trainer gefunden werden – Laura Wey steht dafür „nicht zur Verfügung“.

Leistungsträgerinnen Löcher und Ströher hören auf

Ebenso wenig wie die langjährigen Leistungsträgerinnen Kimberly Löcher und Donna Ströher. Während Libera Löcher beim Abschluss in Guldental noch dabei ist, markierte das letzte Heimspiel dieser Saison für Zuspielerin Ströher zugleich auch das Karriereende. „Da sind natürlich einige Tränen geflossen“, erzählte Wey. „Umso schöner, dass beide sich mit einem Heimsieg von den Fans verabschieden konnten.“

An dem Ströher und Löcher als Starterinnen großen Anteil hatten. Ihre Trainerin hatte „von Beginn an ein gutes Gefühl“, weil beispielsweise Ströher in der Schaltzentrale ihre „riesige Erfahrung in die Waagschale“ werfen konnte. Sie bediente ihre Angreiferinnen variabel, besonders Hannah Dorgeist verwertete die Pässe mit schöner Regelmäßigkeit und Präzision. Und so gewann die SG ein zwar etwas zähes, gleichwohl aber souverän geführtes Spiel nach nur 63 Minuten.

SG Koblenz Maifeld Volleys: Ströher, Dorgeist, Larissa Dietzler, Linden, Clasani, Hewel; Löcher; Hennoch, Bruchhäuser, Walther.