TV sebamed Bad Salzig Klasse Auftritt, aber keine Punkte gegen Darmstadt 23.11.2025, 21:59 Uhr

i Der TV sebamed Bad Salzig musste sich trotz eines starken Auftritts in Boppard dem Tabellenzweiten DSW Darmstadt mit 1:3 geschlagen geben. Mark Dieler

Der TV sebamed Bad Salzig lieferte sich mit dem Tabellenzweiten Darmstadt ein packendes Duell auf Augenhöhe – am Ende gab es dennoch keine Punkte für den Aufsteiger beim 1:3.

Klasse Auftritt des TV sebamed Bad Salzig, aber dafür hat es keine Punkte gegeben: Im Heimspiel in Boppard unterlag der Aufsteiger in die Volleyball-Regionalliga Südwest dem Tabellenzweiten DSW Darmstadt mit 1:3 (21:25, 23:25, 26:24 und 22:25). Der TV sebamed Bad Salzig rutschte in die untere Tabellenhäfte, die er nun als Sechster anführt, mit neun Punkten aus sieben Spielen ab.







