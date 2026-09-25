Keine Punkte für den SSVGH Idar-Oberstein

Ersatzgeschwächt mussten die Volleyballerinnen des SSVGH Idar-Oberstein in der Rheinhessenliga antreten und verloren zweimal. Eine Niederlage setzte es auch für das Männerteam, das am Sonntag nun zu Hause ran darf.

Kein gutes Wochenende erlebten die Volleyball-Teams vom SSVGH Idar-Oberstein. Sowohl die Frauen als auch die Männer blieben in ihren drei Partien punktlos.

Stark ersatzgeschwächt mussten die Frauen von Trainer Sascha Klein in der Rheinhessenliga ihren ersten Heimspieltag bestreiten.