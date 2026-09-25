Niederlagen beim Heimspieltag 
Keine Punkte für den SSVGH Idar-Oberstein
Nichts zu holen gab es für Levan Jishkariani und seinen SSVGH Idar-Oberstein am vergangenen Wochenende. Am Sonntag hat der Volle
Nichts zu holen gab es für Levan Jishkariani und seinen SSVGH Idar-Oberstein am vergangenen Wochenende. Am Sonntag hat der Volleyball-Verbandsligist aus der Schmuckstadt dann Heimrecht in der Halle des Heinzenwies-Gymnasiums.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Ersatzgeschwächt mussten die Volleyballerinnen des SSVGH Idar-Oberstein in der Rheinhessenliga antreten und verloren zweimal. Eine Niederlage setzte es auch für das Männerteam, das am Sonntag nun zu Hause ran darf.

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Kein gutes Wochenende erlebten die Volleyball-Teams vom SSVGH Idar-Oberstein. Sowohl die Frauen als auch die Männer blieben in ihren drei Partien punktlos. Stark ersatzgeschwächt mussten die Frauen von Trainer Sascha Klein in der Rheinhessenliga ihren ersten Heimspieltag bestreiten.
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