Sinzig unterliegt Aufsteiger Kein Ausrufezeichen vorm Derby: LAF verlieren daheim Lutz Klattenberg 20.01.2025, 00:00 Uhr

i Trotz vollem Körpereinsatz, hier von Maximilian Eumann, der zum wertvollsten Spieler der Partie gekürt wurde, reichte es für die LAF Sinzig nicht. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage gegen den TV Wiesbach. Martin Gausmann

Am Ende war das Spiel des TV Wiesbach zwar einfach, aber effektiv: Der Regionalliga-Aufsteiger aus dem Saarland besiegte die Volleyballer der LAF Sinzig mit 3:1 - und das vor dem Derby gegen den TV Feldkirchen am kommenden Wochenende.

Nach dem Jahresauftakterfolg beim VC Ober-Roden setzte es für die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig eine Heimniederlage gegen Aufsteiger TV Wiesbach. Die Mannschaft von Trainer Gilbert Deurer unterlag den Saarländern in vier knappen Sätzen mit 1:3 (24:26, 26:24, 21:25, 21:25) und tauschte in der Tabelle der Regionalliga Südwest die Plätze mit Lokalrivale TV Feldkirchen, bei denen die Sinziger am kommenden Wochenende zu Gast sind.

