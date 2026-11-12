LAF beim Aufstiegsaspiranten Junge Sinziger gehen unbedarft ins Spiel beim Favoriten Lutz Klattenberg 12.11.2026, 11:10 Uhr

i Trainerin Melanie Deurer bei der Ansprache an ihre Spieler: Am Sonntag gastieren die LAF Sinzig als Regionalliga-Schlusslicht beim Tabellenzweiten TV Walpershofen. Martin Gausmann

Die Volleyballer der LAF Sinzig stehen am Tabellenende der Regionalliga Südwest. Im nächsten Auswärtsspiel gegen den TV Walpershofen wartet eine Herausforderung, denn der Gegner spielt um den Aufstieg.

Nach sechs Spieltagen stehen die Volleyballer der LAF Sinzig am Tabellenende der Regionalliga Südwest – und mit dem Auswärtsspiel in Heusweiler beim TV Walpershofen erwartet die Barbarossastädter am Sonntag (16 Uhr) eine schwere Aufgabe. Die Saarländer stehen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und sind Aufstiegsaspirant.







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