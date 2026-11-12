Die Volleyballer der LAF Sinzig stehen am Tabellenende der Regionalliga Südwest. Im nächsten Auswärtsspiel gegen den TV Walpershofen wartet eine Herausforderung, denn der Gegner spielt um den Aufstieg.
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Nach sechs Spieltagen stehen die Volleyballer der LAF Sinzig am Tabellenende der Regionalliga Südwest – und mit dem Auswärtsspiel in Heusweiler beim TV Walpershofen erwartet die Barbarossastädter am Sonntag (16 Uhr) eine schwere Aufgabe. Die Saarländer stehen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und sind Aufstiegsaspirant.