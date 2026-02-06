VSC Guldental erneut zu Hause Julia Traut meldet sich zurück 06.02.2026, 10:36 Uhr

Drei Heimspiele hintereinander beschert der Spielplan den Volleyballerinnen des VSC Guldental. Die mittlere Partie hat richtungsweisenden Charakter.

Bevor es für die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental in eine kurze Fastnachts-Pause geht, steht erneut ein Heimspiel auf dem Programm. Am Samstag um 14 Uhr wird in ihrem Ausweichquartier, der Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle, die SG Koblenz-Maifeld-Volleys erwartet.







