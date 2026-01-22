Spannung in der Regionalliga: Nach zwei Niederlagen kämpfen Sinzigs Volleyballer im Derby gegen Feldkirchen um wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Lesezeit 1 Minute
Bei den Regionalliga-Volleyballern der LAF Sinzig ist vor dem Derby am Samstag (19 Uhr)in der Halle der Neuwieder Ludwig-Erhard-Schule beim TV Feldkirchen und am übernächsten Sonntag gegen den TV Bad Salzig spürbar Druck da.Nach der klaren 0:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten DSW Darmstadt zum Jahresauftakt und der letztwöchigen 1:3-Niederlage gegen den Tabellendritten TV Walpershofen liegt die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno auf ...