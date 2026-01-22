LAF beim TV Feldkirchen
Jetzt kommen für Sinzig die entscheidenden Spiele
Sinzigs Spielertrainer Manuel Michno (bei der Annahme) und seine Mannschaft glauben fest an sich. Am Samstag fahren die LAF zum Derby nach Feldkirchen.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannung in der Regionalliga: Nach zwei Niederlagen kämpfen Sinzigs Volleyballer im Derby gegen Feldkirchen um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Lesezeit 1 Minute
Bei den Regionalliga-Volleyballern der LAF Sinzig ist vor dem Derby am Samstag (19 Uhr)in der Halle der Neuwieder Ludwig-Erhard-Schule beim TV Feldkirchen und am übernächsten Sonntag gegen den TV Bad Salzig spürbar Druck da.Nach der klaren 0:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten DSW Darmstadt zum Jahresauftakt und der letztwöchigen 1:3-Niederlage gegen den Tabellendritten TV Walpershofen liegt die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno auf ...

