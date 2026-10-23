Triumph in Spanien Jan Böhmer holt mit dem Ü65-Team den WM-Titel 23.10.2026, 11:23 Uhr

i Da ist das Ding: Jan Böhmer vom TSV Hargesheim präsentiert den WM-Pokal, den er mit der deutschen Seniorennationalmannschaft Ü65 als Stammspieler auf der Diagonalposition errungen hat. Schumann

Jan Böhmer strahlt übers ganze Gesicht. Kein Wunder, sicherte sich der Volleyballer des TSV Hargesheim doch in Spanien mit der deutschen Nationalmannschaft den WM-Titel.

Nach dem Gewinn der Europameisterschaft in Prag im Mai krönte sich die deutsche Seniorennationalmannschaft 65+ im spanischen Benidorm auch zum Volleyball-Weltmeister. „Mit starken Leistungen, großem Teamgeist und einer fantastischen Stimmung auf und neben dem Feld haben wir das Double perfekt gemacht“, freute sich Jan Böhmer vom TSV Hargesheim, der als Diagonalangreifer und Stammspieler dem Team angehört.







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