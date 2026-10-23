Jan Böhmer strahlt übers ganze Gesicht. Kein Wunder, sicherte sich der Volleyballer des TSV Hargesheim doch in Spanien mit der deutschen Nationalmannschaft den WM-Titel.
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Nach dem Gewinn der Europameisterschaft in Prag im Mai krönte sich die deutsche Seniorennationalmannschaft 65+ im spanischen Benidorm auch zum Volleyball-Weltmeister. „Mit starken Leistungen, großem Teamgeist und einer fantastischen Stimmung auf und neben dem Feld haben wir das Double perfekt gemacht“, freute sich Jan Böhmer vom TSV Hargesheim, der als Diagonalangreifer und Stammspieler dem Team angehört.