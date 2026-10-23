Triumph in Spanien
Jan Böhmer holt mit dem Ü65-Team den WM-Titel 
Da ist das Ding: Jan Böhmer vom TSV Hargesheim präsentiert den WM-Pokal, den er mit der deutschen Seniorennationalmannschaft Ü65
Da ist das Ding: Jan Böhmer vom TSV Hargesheim präsentiert den WM-Pokal, den er mit der deutschen Seniorennationalmannschaft Ü65 als Stammspieler auf der Diagonalposition errungen hat.
Schumann

Jan Böhmer strahlt übers ganze Gesicht. Kein Wunder, sicherte sich der Volleyballer des TSV Hargesheim doch in Spanien mit der deutschen Nationalmannschaft den WM-Titel.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem Gewinn der Europameisterschaft in Prag im Mai krönte sich die deutsche Seniorennationalmannschaft 65+ im spanischen Benidorm auch zum Volleyball-Weltmeister. „Mit starken Leistungen, großem Teamgeist und einer fantastischen Stimmung auf und neben dem Feld haben wir das Double perfekt gemacht“, freute sich Jan Böhmer vom TSV Hargesheim, der als Diagonalangreifer und Stammspieler dem Team angehört.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport