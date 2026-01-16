TV sebamed Bad Salzig In Langen soll die lange Negativserie enden Michael Bongard 16.01.2026, 09:37 Uhr

Volleyball-Regionalligist TV sebamed Bad Salzig kämpft bei der SSG Langen II nicht nur um wichtige Punkte, sondern auch um das Ende einer langen Negativserie.

Wichtiges Spiel für den TV sebamed Bad Salzig in der Volleyball-Regionalliga Südwest: Am Samstag (15 Uhr) gastiert der Tabellenvorletzte (9. Platz/10 Punkte) beim Viertletzten SSG Langen II (7. Platz/11 Punkte).Im hessischen Langen (liegt zwischen Frankfurt und Darmstadt) wollen die Bad Salziger nach sechs Niederlagen in Serie die Trendwende einleiten und die lange Negativserie beenden.







