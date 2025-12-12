In Heidelberg soll Knoten bei WW Volleys platzen

Heimspiele können sie, in vier Spielen holten die Westerwald Volleys in der Dritten Liga optimale zwölf Punkte. Dafür hakt es in fremden Hallen. Nur einen Zähler brachten die Volleyballer von den Auswärtstouren mit. Der Trainer weiß, woran das liegt.
Vier Siege, vier Niederlagen – so lautet die ausgeglichene Bilanz der Westerwald Volleys in der Süd-Gruppe der Dritten Liga. Die Besonderheit: 12 ihrer 13 Punkte haben die Volleyballer aus Ransbach-Baumbach und Dernbach in eigener Halle geholt, einzig beim 2:3 bei der SG BEG United am zweiten Spieltag gab’s auch in fremder Halle einen Punkt.