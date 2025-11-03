In Blankenloch will der Ball nicht auf den Boden

Die Euphorie nach dem Auftaktsieg war groß bei den Westerwald Volleys, doch seitdem greifen die Rädchen noch nicht so ineinander, wie Trainer Matthias Mollenhauer sich das wünscht. Das zeigt in der Tabelle Wirkung, ist aber noch kein Alarmzeichen.
Zwei Wochen lang hatte sich in der Trainingsarbeit viel um den ersten Kontakt gedreht bei den Westerwald Volleys. Darauf hatte Matthias Mollenhauer, der Trainer des Volleyball-Drittligisten aus Ransbach-Baumbach und Dernbach, vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Blankenloch ausdrücklich hingewiesen.