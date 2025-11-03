Neue Baustelle bei WW Volleys In Blankenloch will der Ball nicht auf den Boden 03.11.2025, 11:28 Uhr

i In fremder Halle kamen die Westerwald Volleys (von links Moritz Kilp, Brandon Pfeiffer und Alexander Krippes) bislang nicht zum Zug. Die Chance, es zu Hause besser zu machen, hat der Drittligist am Samstag, 15. November. Dann geht es ab 19 Uhr in Ransbach-Baumbach gegen die SSG Langen. Marco Rosbach

Die Euphorie nach dem Auftaktsieg war groß bei den Westerwald Volleys, doch seitdem greifen die Rädchen noch nicht so ineinander, wie Trainer Matthias Mollenhauer sich das wünscht. Das zeigt in der Tabelle Wirkung, ist aber noch kein Alarmzeichen.

Zwei Wochen lang hatte sich in der Trainingsarbeit viel um den ersten Kontakt gedreht bei den Westerwald Volleys. Darauf hatte Matthias Mollenhauer, der Trainer des Volleyball-Drittligisten aus Ransbach-Baumbach und Dernbach, vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Blankenloch ausdrücklich hingewiesen.







Artikel teilen

Artikel teilen