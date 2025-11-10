Im Tiebreak schenkt Feldkirchen das Momentum weder her

Vom Gastspiel beim bis dato sieglosen TuS Kriftel II brachte Volleyball-Regionalligist TV Feldkirchen nur einen Punkt mit. Dabei war mehr drin, nachdem zunächst eine Abreibung zu befürchten war für das Team von Trainer Andreas Kurz.
Nach vier wöchiger Spielpause in der Volleyball-Regionalliga Südwest ging es für den TuS Feldkrichen bei der zweiten Mannschaft des TuS Kriftel direkt über fünf Sätze. Nach 102 Minuten Spielzeit behielt die hessische Zweitligareserve knapp die Oberhand.