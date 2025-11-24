Guldentalerinnen jubeln: Herber Satzverlust weckt den VSC auf
Guldentalerinnen jubeln
Herber Satzverlust weckt den VSC auf
Dem VSC Guldental gelingt es in dieser Saison regelmäßig, Ausrufezeichen zu setzen. Auch das 3:2 über die VSG Saarlouis war so ein spezieller Saison-Moment.
Lesezeit 1 Minute
Nach fast zweieinhalbstündiger Spielzeit lagen sich die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental in den Armen. Sie bejubelten in der Langenlonsheimer Schulsporthalle ihren 3:2 (-18, 20, -12, 22, 15)-Sieg gegen die spielstarke VSG Saarlouis.„Die VSG Saarlouis war ein richtig starker Gegner“, erklärte Andreas Scherf, der Co-Trainer der Guldentalerinnen.