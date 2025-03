Nach der langen Karnevalspause geht es für die Volleyballer in der Regionalliga im Saisonendspurt noch einmal Schlag auf Schlag. Der TV Feldkirchen ist doppelt im Einsatz, für die SG Mittelrheinvolleys geht es Richtung Rheinhessen.

Sowohl für die Regionalliga-Volleyballer des TV Feldkirchen als auch für die SG Mittelrheinvollyes in der Regionalliga Südwest der Frauen stehen nach dreiwöchiger Spielpause nun noch vier Spiele innerhalb von 14 Tagen auf dem Plan, ehe die Saison 2024/25 zu Ende geht. Den Feldkirchenern steht an diesem Wochenende ein Doppelspieltag bevor, für die Mittelrheinvolleys ist dies nächste Woche der Fall.

TV Feldkirchen – TV Wiesbach (Sa, 19 Uhr), VJ Frankfurt II – TV Feldkirchen (So, 15 Uhr). Mit 13 Akteuren absolvierten die Feldkirchener hochmotiviert das Abschlusstraining vor dem Doppelspieltag der Gegensätze. Wiesbach als Tabellendritter ist eine Herausforderung, der Frankfurter Nachwuchs gilt als Pflichtaufgabe. „Das Hinspiel gegen Wiesbach war eine giftige Angelegenheit. Ein Gegner mit viel Leidenschaft und guten Mittelblockern“, erinnert sich Feldkirchen-Coach Andreas Kurz an das 2:3.

„Gewinnen wir gegen Wiesbach, können wir uns tabellarisch auch noch verbessern. Gegen Frankfurt dürfen wir uns auf keinen Fall eine Blöße geben.“

Andreas Kurz, Trainer TV Feldkirchen

„Wir wollen denen jetzt zeigen, dass wir besser sind“, gibt Kurz klar die Richtung vor. Am Samstag könnte Youngster Till Wiesenthal zu seinem Debüt für den TVF in der Regionalliga kommen. Wiesenthal ist mit Doppelspielrecht ausgestattet, sonst läuft er für Oberligist Bad Salzig auf. „Wir brauchen an diesem Spieltag auf jeden Fall alle Leute. Und die Mannschaft gibt vor, wohin es noch gehen kann. Gewinnen wir gegen Wiesbach, können wir uns tabellarisch auch noch verbessern. Gegen Frankfurt dürfen wir uns auf keinen Fall eine Blöße geben. Das erwarte ich ganz einfach“, stellt Kurz klar.

TSVgg Stadecken-Elsheim – SG Mittelrheinvolleys (So, 16 Uhr). Maximal ungünstig verlief die Vorwoche für die Mittelrheinvolleys, die zwar spielfrei hatten, aber an Boden verloren haben. Sowohl Mainz-Bretzenheim als auch der TV Waldgirmes II überraschten mit Siegen gegen die Spitzenteams aus Wiesbaden und Lebach. Die Mittelrheinvolleys haben nun jeweils acht Zähler Rückstand auf die beiden vor ihnen platzierten Teams.

„Aus den letzten drei Spielen gegen die drei schlechter platzierten Teams sind je drei Punkte fest eingeplant und angestrebt. Stadecken-Elsheim soll ein Bonus sein.“

Ben Messner, Trainer SG Mittelrheinvolleys

„Der achte Platz scheint jetzt für uns gebucht. Das ist schade. Wir wollten uns noch verbessern. Aber es ist auch nicht überaus dramatisch“, sagt SG-Trainer Ben Messner. Denn der achte Platz, der in der Tabelle als Relegationsplatz ausgewiesen ist, wird keine Relegation zu Folge haben wie in den Vorjahren. „Dahingehend haben wir beim Verband nachgehört. Wir brauchen uns keine Sorgen machen“, sagt Messner. Mehr als eine Mannschaft aus Liga drei wird nicht in die Regionalliga Südwest absteigen, und somit kommt es auch nicht zu einem vermehrten Abstieg. Und trotzdem wollen die Mittelrheinvolleys ihre Bilanz unbedingt verbessern.

„Aus den letzten drei Spielen gegen die drei schlechter platzierten Teams sind je drei Punkte fest eingeplant und angestrebt. Stadecken-Elsheim soll ein Bonus sein. Das wird ein schweres Spiel“, meint Messner und erinnert sich dabei an die klare 0:3-Schlappe im Hinspiel. „Wir können es besser und wollen das zeigen“, so Messner, der in Nieder-Olm auf die erkrankte Mittelblockerin Vanessa Trambow wird verzichten müssen.