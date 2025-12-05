WW Volleys empfangen Botnang Heimstärke ist gegen Spitzenreiter umso mehr gefragt Marco Rosbach 05.12.2025, 12:25 Uhr

i Zu Hause präsentieren sich die Westerwald Volleys (grüne Trikots, hier mit Simon Trefflich im Angriff) deutlich stärker als in fremden Hallen. Alle drei Heimspiele wurden mit 3:1 gewonnen. Am Samstagabend soll die Serie fortgesetzt werden, allerdings hat es der Gegner in sich: Botnang kommt als Tabellenführer. Andreas Hergenhahn

In der Dritten Liga treffen die heimstarken Westerwald Volleys auf Tabellenführer Botnang, der in fremden Hallen bisher nicht immer überzeugen konnte. Kann das Team von Matthias Mollenhauer das am Samstagabend in Ransbach-Baumbach für sich nutzen?

Diese beiden Tage am vergangenen Wochenende haben die bisherige Saison der Westerwald Volleys treffend zusammengefasst. Zeigte der Volleyball-Drittligist erst beim 3:1 gegen die TG Rüsselsheim einen überzeugenden Auftritt, lag keine 24 Stunden später beim 0:3 gegen die FT 1844 Freiburg wieder einiges im Argen.







