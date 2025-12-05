Heimstärke ist gegen Spitzenreiter umso mehr gefragt

In der Dritten Liga treffen die heimstarken Westerwald Volleys auf Tabellenführer Botnang, der in fremden Hallen bisher nicht immer überzeugen konnte. Kann das Team von Matthias Mollenhauer das am Samstagabend in Ransbach-Baumbach für sich nutzen?
Diese beiden Tage am vergangenen Wochenende haben die bisherige Saison der Westerwald Volleys treffend zusammengefasst. Zeigte der Volleyball-Drittligist erst beim 3:1 gegen die TG Rüsselsheim einen überzeugenden Auftritt, lag keine 24 Stunden später beim 0:3 gegen die FT 1844 Freiburg wieder einiges im Argen.