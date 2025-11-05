SSVGH will sich positionieren Heimspielwochenende an der Heinzenwies 05.11.2025, 10:46 Uhr

Den Aufstieg im Visier haben die Verbandsliga-Volleyballer des SSVGH Idar-Oberstein. Deshalb muss das Team am Sonntag Pflichtaufgaben lösen. Das Aushängeschild des SSVGH sorgt für den Abschluss des Heimspiel-Wochenendes.

Großer Bahnhof am Heinzenwies-Gymnasium: Unmittelbar nach Abschluss des Tages der offenen Tür legen die Volleyballer des heimischen Schulsportvereins los. Für den SSVGH steht das erste Heimspieltagswochenende auf dem Programm und alle vier Teams brennen darauf, sich nach zwei Auswärtsspielen endlich ihren Fans daheim präsentieren zu dürfen.







