Auch als bereits fest stehender Meister der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gewinnt der TV Vallendar weiterhin seine Spiele. Im letzten Auswärtsspiel der Saison siegte die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer beim TuS Heiligenstein mit 3:1 (25:13, 23:25, 25:19, 25:20), traf dabei allerdings auf viel Gegenwehr.

Denn Heiligenstein konnte auf Lilly Palenczat, frühere Akteurin der SG Mittelrheinvolleys, und Martha Walter zurückgreifen, die beide per Doppellizenz schon Erfahrungen in der 2. Bundesliga Süd beim SV Karlsruhe-Beiertheim vorzuweisen haben. „Es verhält sich wie bei uns mit Maike Henning. Wenn du so Spielerinnen im Kader hast, hebt das einfach das Gesamtniveau“, erklärte Monschauer.

Abschließendes Heimspiel am Sonntag mit Meisterfeier

Noch nicht so sehr im ersten Satz, der deutlich an den TVV ging. Aber im zweiten Durchgang agierten die Südpfälzerinnen auf Augenhöhe und holten sich den Satz knapp. In acht Spielen in diesem Jahr hatten die Vallendarerinnen erst insgesamt zwei Sätze abgeben müssen. In der Folge war es ein wirklich gutes Oberligaspiel, in dem der TVV dank des druckvolleren Aufschlagsspiels am Ende stets die Nase vorn hatte.

„Auch die Block/Feldabwehr hat gut funktioniert. Eine starke Teamleistung. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Spiel, in dem uns die Gegnerinnen wirklich einiges abverlangt haben. Es hat einfach richtig Spaß gemacht“, sagte Monschauer. Und viel Spaß ist auch am kommenden Sonntag (15 Uhr) zu erwarten. Da erwartet der TVV den zweitplatzierten TV Holz II zum Saisonabschluss in der Konrad-Adenauer-Sporthalle auf dem Mallendarer Berg mit anschließender Meisterschaftsfeier, zu der der Verein seine Anhänger herzlich einlädt. „Wir hoffen, unseren Zuschauern da noch einmal ein gutes Spiel zu zeigen. Und dann wollen wir diese erfolgreiche Saison gemeinsam ausklingen zu lassen.“

TV Vallendar: Bermel, Ebner, Wickert, Baun, P. Rivera-Eisenschneider, Dobbertin, Riedel, Kadiric, Henning, Häusler, Campos Meurer.