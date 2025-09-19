VSC beim Ex-Regionalligisten Gute Aufschläge sollen helfen 19.09.2025, 09:51 Uhr

Mit jeder Menge Selbstvertrauen und einem neuen Cheftrainer im Gepäck reist der VSC Guldental ins Saarland. Co-Trainer Andreas Scherf übernimmt vorerst von Gregor Zimmermann.

Beim Regionalliga-Absteiger TV Düppenweiler bestreiten die Frauen des VSC Guldental am Sonntag um 15 Uhr ihre zweite Oberliga-Partie . Gespielt wird im saarländischen Beckingen. Nach ihrem tollen Saisonauftakt stehen die VSClerinnen an der Tabellenspitze und gehen selbstbewusst auf Reisen.







