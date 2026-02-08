TV sebamed Bad Salzig Großer Kampf, aber keine Punkte gegen Wiesbach Michael Bongard 08.02.2026, 20:21 Uhr

Der Vorletzte TV sebamed Bad Salzig bot dem Zweiten TV Wiesbach die Stirn und brachte den Favoriten in Bredouille. Doch ein Punktgewinn sprang nach einem großen Kampf für die Bad Salziger nicht heraus.

Großer Kampf, aber keine Punkte: Der TV sebamed Bad Salzig hat in der Volleyball-Regionalliga Südwest beim Tabellenzweiten TV Wiesbach mit 1:3 (24:26, 26:24, 25:27 und 18:25) verloren und verharrt auf dem neunten und vorletzten Abstiegsplatz.Noch vier Spieltage stehen in der Regionalliga an.







