SSG-Teams spielen auswärts Grippewelle und Wahlen schwächen Etzbacher Volleyballer Moritz Hannappel

Jona Heck 21.02.2025, 11:03 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Wer genau im Kader bei den Auswärtsspielen der Etzbacher Volleyballteams steht, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Trotzdem werden beide Teams als Favorit in deren Spiel gehen.

Die Verbandsliga-Volleyballteams der SSG Etzbach sind dieses Wochenende jeweils in der Fremde gefordert. Doch beide Trainer gehen mit größeren Sorgenfalten in das Wochenende, denn auch vor den Etzbacher Teams hat die Grippewelle keinen Halt gemacht. Wer am Samstag respektive Sonntag auf dem Hallenboden steht, war am späten Donnerstagnachmittag noch nicht auszumachen.

