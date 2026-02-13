Mollenhauer-Team in Langen Gegner der Westerwald Volleys verliert Promispieler Marco Rosbach 13.02.2026, 14:31 Uhr

i Voller Einsatz ist gefragt bei Alexander Krippes (am Ball) und den Westerwald Volleys, um in der ausgeglichenen Südgruppe der Dritten Liga den Anschluss nach oben zu wahren. Andreas Hergenhahn

Mit 23 Punkten richten die Westerwald Volleys den Blick in der Dritten Liga wieder nach oben. Bei einem Spiel weniger, ist für das Team von Matthias Mollenhauer noch einiges drin. Gegner wie den Vorletzten Langen dürfe man aber nicht unterschätzen.

Vor Spielen gegen die SSG Langen stellte sich eine Frage immer wieder: Haben die Hessen Jochen Schöps an Bord oder nicht? Der ehemalige Nationalspieler, der nicht weniger als 318 Mal das Trikot der deutschen Auswahl trug und in seiner Profizeit von WM-Teilnahme über Olympische Spiele bis Champions-League-Sieg alles erlebt hat, war auch mit über 40 in der Dritten Liga noch eine Klasse für sich, wovon sich auch die Fans der Westerwald Volleys bei ...







