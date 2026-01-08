Für Sinzig ein gutes Spiel zum Reinkommen

LAF Sinzig kämpft in der Regionalliga gegen den Abstieg und trifft auf den Tabellenzweiten DSW Darmstadt. Ohne Druck können die Sinziger also aufschlagen – und in der Außenseiterrolle vielleicht für eine kleine Überraschung sorgen.
Das Jahr beginnt für Volleyball-Regionalligist LAF Sinzig mit einem ganz dicken Brocken: Am Sonntag ab 15 Uhr gastiert die Mannschaft von Spielertrainer Manuel Michno beim Tabellenzweiten DSW Darmstadt. Nicht unbedingt die beste Gelegenheit also für die Sinziger, ihr Punktekonto aufzubessern.