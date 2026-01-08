LAF spielen in Darmstadt Für Sinzig ein gutes Spiel zum Reinkommen Stefan Lebert 08.01.2026, 15:36 Uhr

i Volle Power benötigen die Volleyballer der LAF Sinzig, wenn sie beim Regionalliga-Zweiten in Darmstadt bestehen wollen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

LAF Sinzig kämpft in der Regionalliga gegen den Abstieg und trifft auf den Tabellenzweiten DSW Darmstadt. Ohne Druck können die Sinziger also aufschlagen – und in der Außenseiterrolle vielleicht für eine kleine Überraschung sorgen.

Das Jahr beginnt für Volleyball-Regionalligist LAF Sinzig mit einem ganz dicken Brocken: Am Sonntag ab 15 Uhr gastiert die Mannschaft von Spielertrainer Manuel Michno beim Tabellenzweiten DSW Darmstadt. Nicht unbedingt die beste Gelegenheit also für die Sinziger, ihr Punktekonto aufzubessern.







