Nach einigen Wochen Pause geht es für die SG Koblenz Maifeld Volleys wieder um Oberligapunkte: auswärts bei der VSG Saarlouis.
Vier Wochen lang haben die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nicht aufgeschlagen – am Sonntag (ab 14 Uhr) endet die Spielplan-bedingte Zwangspause. In der vierten Runde gastiert das Team von Trainer Peter Nogueira Schmid bei der VSG Saarlouis, die ihre Heimspiele in der Jahnsporthalle Schwalbach austrägt.