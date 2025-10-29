SG gastiert bei VSG Saarlouis Für Maifeld Volleys steht viel auf dem Spiel Christian Müller 29.10.2025, 16:04 Uhr

Ob Trainer Peter Nogueira Schmid (Mitte) mit den Maifeld Volleys zur VSG Saarlouis fährt, ist noch nicht sicher.

Nach einigen Wochen Pause geht es für die SG Koblenz Maifeld Volleys wieder um Oberligapunkte: auswärts bei der VSG Saarlouis.

Vier Wochen lang haben die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nicht aufgeschlagen – am Sonntag (ab 14 Uhr) endet die Spielplan-bedingte Zwangspause. In der vierten Runde gastiert das Team von Trainer Peter Nogueira Schmid bei der VSG Saarlouis, die ihre Heimspiele in der Jahnsporthalle Schwalbach austrägt.







