Nach fünf Niederlagen in Folge Für die Westerwald Volleys geht’s jetzt ans Eingemachte Marco Rosbach 20.11.2026, 11:43 Uhr

i Den Saisonstart in der Dritten Liga hatten sich Trainer Matthias Mollenhauer und seiner Westerwald Volleys ganz anders vorgestellt. Nach den ersten fünf Spielen ist die Spielgemeinschaft weiter ohne Sieg. Andreas Hergenhahn

Während die Frauen der Westerwald Volleys in der Oberliga von Sieg zu Sieg eilen, will bei den Männern in der Dritten Liga der Knoten nicht platzen. Fünf Spiele, fünf Pleiten, ein Punkt: Die Lage ist angespannt. Und jetzt kommt ein Ex-Zweitligist.

„Wir haben uns diese Woche ausschließlich mit uns selbst beschäftigt“, sagt Matthias Mollenhauer. Die Gegner, die Dritte Liga insgesamt, auch der eigene Tabellenplatz und die bisherigen Ergebnisse wurden ausgeblendet bei den Westerwald Volleys. Stattdessen gab es nach fünf Niederlagen in Folge vor dem anstehenden Heimspiel gegen den TSV Mimmenhausen (Samstag, 19 Uhr, Sporthalle der Erich-Kästner-Schule Ransbach-Baumbach) vor allem „eine Analyse ...







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