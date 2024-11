Letztes Auswärtsspiel steht an Für die Mittelrheinvolleys geht’s wieder nach Mainz Lutz Klattenberg 15.11.2024, 00:00 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/fovivafoto

Um optimal auf die Spiele in der Regionalliga vorbereitet ein, greifen die Volleyballerin der SG Mittelrheinvolleys künftig zu einem besonderen Kniff. Doch der wird in der Partie bei Mainz-Bretzenheim noch nicht zum Tragen kommen.

Nach einer klaren 0:3-Niederlage für die SG Mittelrheinvolleys in der Regionalliga Südwest gegen die TGM Mainz-Gonsenheim am vergangenen Wochenende geht es im letzten Auswärtsspiel des Jahres erneut gegen ein Team aus der Landeshauptstadt. Die Mannschaft von Trainer Ben Messner gastiert am Samstag (19 Uhr) bei der TSG Mainz-Bretzenheim.

