Aufsteiger TV Bad Salzig tritt trotz zweier Abgänge in die USA die Spielzeit in der Regionalliga Südwest optimistisch an. Der Neuling betritt die Bühne 4. Liga am Samstag mit einem Auswärtsspiel in Hessen.

Nach zehn Jahren Oberliga am Stück heißt es für die Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig zum ersten Mal überhaupt Regionalliga Südwest. Den Auftakt in der vierthöchsten deutschen Spielklasse bildet für den TV am Samstag (16 Uhr) das Auswärtsspiel beim Drittliga-Absteiger TuS Kriftel II.

Bad Salzig muss bei seiner Regionalliga-Premiere im Main-Taunus-Kreis auf Mittelblocker Julius Hammes verzichten. Der Teammanager hat einen wichtigen privaten Termin und fehlt in Kriftel. Ganz verzichten müssen die Bad Salziger auf zwei Meistermacher: Außenangreifer Till Wiesenthal und Mittelblocker Ben Zerwes hat es in die USA zum Studieren gezogen. „Zwei Verluste, die nicht zu kompensieren sind“, sagt Julius Hammes: „Wir haben keine externen Neuen, dafür einige Eigengewächse hochgezogen. Der Kader hat sich durch die Abgänge leicht verschlechtert, aber die Breite ist mit 15 Mann da und wir sind nun sehr jung.“

TV hat gute Vorbereitung hinter sich inklusive Rheinlandpokal-Sieg

Und die Bad Salziger sind sehr trainingsfleißig. Seit Juni haben Trainerin Lisa Guillermard und der spielende Co-Trainer Paul Knep den TV-Tross dreimal wöchentlich „antanzen“ lassen. „Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns, andere Vereine sind viel später eingestiegen“, sagt Hammes. Das machte sich auch bei den Vorbereitungsturnieren bemerkbar. Da traf man unter anderem auf die Rheinland-Rivalen LAF Sinzig und TV Feldkirchen, auf die man auch in der Regionalliga trifft. „Das waren Duelle auf Augenhöhe – und beide sind vergangene Saison im Tabellenmittelfeld gelandet“, sagt Hammes.

Der Sieg vor einer Woche in Boppard beim Rheinlandpokal war dagegen keine große Kunst. Mit den unterklassigen Gegnern hatte man keine Probleme, Bad Salzig qualifizierte sich mit Verbandsligist TV Mülheim für den Rheinland-Pfalz-Pokal am 28. September in Germersheim. Die zwei besten Teams dort fahren dann zum Südwestpokal. Und wer den Südwestpokal gewinnt, hat einen Platz im Achtelfinale des DVV-Pokals sicher.

Nach Auftakt in Kriftel vier Heimspiele in Serie

Aber für Bad Salzig zählt nach dem Aufstieg vorrangig die Meisterschaft – und da der Klassenverbleib. Zehn Teams spielen in der Regionalliga, zwei steigen am Ende ab. Der Achte muss in eine Abstiegsrelegation. Platz sieben rettet auf jeden Fall. „Der Klassenerhalt hat oberste Priorität. Aber ich wage es zu behaupten, wenn alles gut läuft, können wir auch die obere Tabellenhälfte angreifen“, zeigt sich Julius Hammes vor dem ersten Mal in der Regionalliga optimistisch. Nach dem Auftakt beim TuS Kriftel II will es der Spielplan so, dass Bad Salzig in Boppard vier Heimspiele nacheinander hat (gegen SSG Langen II, gegen TV Walpershofen, gegen LAF Sinzig und gegen TV Wiesbach). Die weiteren Gegner in der 4. Liga heißen SG Rodheim, DSW Darmstadt, TV Feldkirchen und SSC Vellmar.