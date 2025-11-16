Heimspielphobie des VC Neuwied Feldkirchens Volleyballer spielen sich in einen Rausch Lutz Klattenberg 16.11.2025, 20:32 Uhr

i Viele Gründe zum Jubeln: Die Volleyballer des TV Feldkirchen (in Blau) rollten über Langens Reserve beim Heimsieg hinweg. Jörg Niebergall

Unterschiedliche Gefühlslagen nach den Heimspielen der Neuwieder Volleyballer und Volleyballerinnen. Während die Männer des TV im dritten Satz ins Rollen kam, waren die Frauen des VC in allen Belangen unterlegen.

Auf den Derbyerfolg in Vallendar folgte bei den Regionalliga-Volleyballerinnen VC Neuwied 77 eine klare 0:3-Heimniederlage gegen die HTG Bad Homburg. Die Regionalliga-Herren des TV Feldkirchen feierten einen 3:1-Erfolg gegen die Reserve der SSG Langen, der zweite Heimsieg im dritten Spiel.







