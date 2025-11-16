Feldkirchens Volleyballer spielen sich in einen Rausch

Unterschiedliche Gefühlslagen nach den Heimspielen der Neuwieder Volleyballer und Volleyballerinnen. Während die Männer des TV im dritten Satz ins Rollen kam, waren die Frauen des VC in allen Belangen unterlegen.
Lesezeit 2 Minuten
Auf den Derbyerfolg in Vallendar folgte bei den Regionalliga-Volleyballerinnen VC Neuwied 77 eine klare 0:3-Heimniederlage gegen die HTG Bad Homburg. Die Regionalliga-Herren des TV Feldkirchen feierten einen 3:1-Erfolg gegen die Reserve der SSG Langen, der zweite Heimsieg im dritten Spiel.