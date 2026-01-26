Als die Gäste aus Sinzig im vierten Satz am Drücker waren und den Ausgleich hätten erzwingen können, blieben die Gastgeber aus Feldkirchen cool und brachten den Derbysieg über die Ziellinie. Der VC Neuwied 77 schlug sich dagegen selbst.
Der TV Feldkirchen freute sich in der Regionalliga Südwest über einen stimmungsvollen Derbyerfolg gegen die LAF Sinzig. Die Volleyballerinen des VC Neuwied 77 mussten eine klare Heimniederlage hinnehmen.VC Neuwied 77 – TSVgg Stadecken-Elsheim 0:3 (16:25, 17:25, 15:25).