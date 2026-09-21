Volleyball-Regionalliga
Feldkirchen und Neuwied kassieren Auswärtsniederlagen
Ben Messner und sein VC Neuwied 77 mussten sich auswärts beim SV Gonzerath deutlich geschlagen geben.
Ben Messner und sein VC Neuwied 77 mussten sich auswärts beim SV Gonzerath deutlich geschlagen geben.
Jörg Niebergall

Zweimal 0:3: In der Volleyball-Regionalliga erlitten sowohl Feldkirchen als auch Neuwied deutliche Niederlagen. Ersatzgeschwächt und chancenlos wollen die Teams die Spiele abhaken und nun nach vorne schauen.

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Sowohl für die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 als auch für die Herren des TV Feldkirchen setzte es am Wochenende deutliche Auswärtsniederlagen.TuS Kriftel II – TV Feldkirchen 3:0 (25:18, 25:8, 25:21). Die Feldkirchener erwischten ersatzgeschwächt bei der Zweitligareserve einen rabenschwarzen Tag.
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