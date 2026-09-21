Zweimal 0:3: In der Volleyball-Regionalliga erlitten sowohl Feldkirchen als auch Neuwied deutliche Niederlagen. Ersatzgeschwächt und chancenlos wollen die Teams die Spiele abhaken und nun nach vorne schauen.
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Sowohl für die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 als auch für die Herren des TV Feldkirchen setzte es am Wochenende deutliche Auswärtsniederlagen.TuS Kriftel II – TV Feldkirchen 3:0 (25:18, 25:8, 25:21). Die Feldkirchener erwischten ersatzgeschwächt bei der Zweitligareserve einen rabenschwarzen Tag.