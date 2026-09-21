Zweimal 0:3: In der Volleyball-Regionalliga erlitten sowohl Feldkirchen als auch Neuwied deutliche Niederlagen. Ersatzgeschwächt und chancenlos wollen die Teams die Spiele abhaken und nun nach vorne schauen.

Sowohl für die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 als auch für die Herren des TV Feldkirchen setzte es am Wochenende deutliche Auswärtsniederlagen.

Die Feldkirchener erwischten ersatzgeschwächt bei der Zweitligareserve einen rabenschwarzen Tag.