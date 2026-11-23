VCN-Frauen investieren viel Feldkirchen stürzt Spitzenreiter Vellmar trotz Umzug Lutz Klattenberg 23.11.2026, 11:36 Uhr

i Starker Auftritt gegen den Tabellenführer: Die Volleyballer des TV Feldkirchen fertigten im Spitzenspiel den SSC Vellmar in vier Sätzen ab. Jörg Niebergall

Gepunktet haben beide Neuwieder Volleyball-Regionalligisten, die Männer aus Feldkirchen im Spitzenspiel gegen Vellmar sogar dreifach. Für die VCN-Frauen wäre gegen Mörfelden aber auch mehr drin gewesen als ein Zähler.

In der Regionalliga Südwest haben die Volleyballer des TV Feldkirchen Spitzenreiter Vellmar gestürzt. Die Volleyballerinnen des VC Neuwied hingegen bleiben auf dem letzten Tabellenplatz, sicherten sich aber einen Zähler gegen Mörfelden. VC Neuwied 77 – SKV Mörfelden 2:3 (25:11, 20:25, 27:25, 15:25, 13:15).







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