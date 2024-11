Zwei Spiele binnen 19 Stunden Feldkirchen steht intensives Wochenende bevor Lutz Klattenberg 22.11.2024, 00:00 Uhr

Die Regionalliga-Volleyballer des TV Feldkirchen haben nicht nur ein intensives, sondern auch ein richtungsweisendes Wochenende vor sich. Münden zwei Spiele binnen 19 Stunden in zwei Siegen, können sie beruhigter in die Winterpause gehen.

Ein intensives wie auch richtungweisendes Wochenende steht dem TV Feldkirchen in der Volleyball-Regionalliga Südwest bevor. Am Samstagabend (20 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Andreas Kurz bei Aufsteiger TV Wiesbach in der Eppelborner Hellberghalle.

