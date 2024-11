TV empfängt Aufsteiger Feldkirchen peilt drei aus drei an Lutz Klattenberg 15.11.2024, 00:00 Uhr

Symbolfoto Adobe Stock/fovivafoto

Die Regionalliga-Volleyballer des TV Feldkirchen wollen in den kommenden beiden Wochen ein Sieges-Triple holen. Der Anfang soll am Wochenende gegen den VC Ober-Roden gemacht werden.

Drei aus drei lautet die Devise bei den Regionalliga-Volleyballern des TV Feldkirchen. Soll heißen, der TV peilt drei Siege aus den kommenden drei Partien gegen Aufsteiger VC Ober-Roden am Sonntag (15 Uhr) und am Doppelspieltag am kommenden Wochenende an.

