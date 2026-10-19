Während die Regionalliga-Voleyballer des TV Feldkirchen mit 3:0 siegten, mussten die Volleyballerinnen des VC Neuwied eine 0:3-Niederlage einstecken. Unzufriedenheit war aber auch beim VCN nicht spürbar, denn die Niederlage war erklärbar.
Lesezeit 2 Minuten
Die Regionalliga-Volleyballer des TV Feldkirchen feierten einen deutlichen Derbysieg gegen die LAF Sinzig. In der Regionalliga Südwest der Frauen setzte es für den VC Neuwied 77 dagegen eine deutliche Niederlage beim Spitzenreiter.TV Feldkirchen – LAF Sinzig 3:0 (25:20, 26:24, 25:16).