VCN wird unter Wert geschlagen Feldkirchen gewinnt das Derby gegen LAF Sinzig deutlich Lutz Klattenberg 19.10.2026, 13:14 Uhr

i Auch der Derbysieg gegen Sinzig wird wieder für ordentlich Freude beim TV Feldkirchen (hier im Heimspiel gegen Frankfurt) gesorgt haben. Nach schwachem Start drehte der TVF auf und machte es deutlich. Jörg Niebergall

Während die Regionalliga-Voleyballer des TV Feldkirchen mit 3:0 siegten, mussten die Volleyballerinnen des VC Neuwied eine 0:3-Niederlage einstecken. Unzufriedenheit war aber auch beim VCN nicht spürbar, denn die Niederlage war erklärbar.

Die Regionalliga-Volleyballer des TV Feldkirchen feierten einen deutlichen Derbysieg gegen die LAF Sinzig. In der Regionalliga Südwest der Frauen setzte es für den VC Neuwied 77 dagegen eine deutliche Niederlage beim Spitzenreiter. TV Feldkirchen – LAF Sinzig 3:0 (25:20, 26:24, 25:16).







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