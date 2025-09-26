Bei Neuwied ist Jugend Trumpf Feldkirchen geht nach Dämpfer optimistisch ins Derby Lutz Klattenberg 26.09.2025, 13:05 Uhr

i Wie beim Sieg gegen Rodheim wollen die Feldkirchener Volleyballer auch im Derby bei den LAF Sinzig Grund zu jubeln haben. Jörg Niebergall

Trotz der jüngsten Dämpfer herrscht Zuversicht bei den Volleyball-Regionalligisten TV Feldkirchen und VC Neuwied. Die einen gehen mit guten Erinnerungen in ihr Derby, die anderen setzen voll auf die Jugend.

Nach ihren jeweiligen Auftakterfolgen in der Volleyball-Regionalliga Südwest mussten sowohl die Männer des TV Feldkirchen als auch die Frauen vom VC Neuwied 77 Niederlagen einstecken. Jetzt sind beide Teams auswärts gefordert. Feldkirchen blickt dem Derby beim LAF Sinzig entgegen, der VCN gastiert im rheinhessischen Nieder-Olm bei der TSVgg Stadecken-Elsheim.







