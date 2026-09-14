Kurioser Saisonauftakt für die Volleyballer des TV Feldkirchen: Weil es in der Halle der Ludwig-Erhard-Schule von der Decke tropfte, musste kurzerhand ins Rhein-Wied-Gymnasium umgezogen werden. Die Strapazen machten dem Wagler-Team aber nichts aus.
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Während die Regionalliga-Herren des TV Feldkirchen einen glatten 3:0-Auftakterfolg gegen Aufsteiger Eintracht Frankfurt feiern konnten, mussten die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 eine Niederlage einstecken. Gegen die SG Volleys Marburg-Biedenkopf setzte eine 0:3-Niederlage.