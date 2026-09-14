Umzug vor Auftaktsieg des TVF Feldkirchen: Erst regnet es rein, dann hagelt es Punkte Lutz Klattenberg 14.09.2026, 12:26 Uhr

i Ausgelassener Jubel bei den Männern des TV Feldkirchen: Vom Umzug ließ sich der Regionalligist nicht aus dem Konzept bringen und setzte sich glatt in drei Sätzen gegen Eintracht Frankfurt durch. Jörg Niebergall

Kurioser Saisonauftakt für die Volleyballer des TV Feldkirchen: Weil es in der Halle der Ludwig-Erhard-Schule von der Decke tropfte, musste kurzerhand ins Rhein-Wied-Gymnasium umgezogen werden. Die Strapazen machten dem Wagler-Team aber nichts aus.

Während die Regionalliga-Herren des TV Feldkirchen einen glatten 3:0-Auftakterfolg gegen Aufsteiger Eintracht Frankfurt feiern konnten, mussten die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 eine Niederlage einstecken. Gegen die SG Volleys Marburg-Biedenkopf setzte eine 0:3-Niederlage.







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