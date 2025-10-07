Ohne Sieg in der Herbstpause Feldkirchen-Coach Kurz hadert nach 2:3 gegen Vellmar Lutz Klattenberg 07.10.2025, 14:52 Uhr

i Da war mehr drin für den TV Feldkirchen: Gegen den SSC Vellmar hätte das Team von Andreas Kurz im vierten Satz schon alles klarmachen können, gab die Partie dann aber noch aus der Hand. Jörg Niebergall

In eigener Halle wollten die Volleyball-Regionalligisten Feldkirchen und Neuwied nachlegen vor der Herbstferien-Pause. Doch das ging schief. Immerhin einen Punkt nahmen beide mit, wobei deutlich mehr drin war.

Der TV Feldkirchen und der VC Neuwied 77 haben in ihren jeweiligen Heimspielen den Zuschauern beste Unterhaltung über fünf Sätze geboten, nur am Ende den Sieg verpasst. Die Neuwiederinnen unterlagen Drittligabsteiger SG Volley-Marburg-Biedenkopf mit 2:3, Feldkirchen dem SSC Vellmar nach dramatischem Tiebreak.







Artikel teilen

Artikel teilen