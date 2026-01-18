Das Ergebnis klingt deutlich, doch bei genauerem Hinsehen wird klar, dass das 0:3 der Westerwald Volleys gegen die SG BEG United in der Dritten Liga eine verdammt enge Kiste war. Trainer Matthias Mollenhauer machte drei Gründe für die Niederlage aus.
Nach den beiden Siegen gegen Botnang und in Heidelberg im Dezember sowie dem erfolgreichen Start ins neue Jahr mit dem 3:1 bei Schlusslicht Bühl haben die Westerwald Volleys die Chance verpasst, ihre Aufholjagd fortzusetzen und sich in der Tabelle der Dritten Liga noch weiter nach vorn zu schieben.