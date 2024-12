Schwere Gegner am Heimspieltag Etzbachs Ziel: Mit zwei Siegen auf die Weihnachtsfeier 13.12.2024, 14:00 Uhr

Die Volleyballer der SSG Etzbach feiern am Samstagabend ihre Weihnachtsfeier. Zuvor empfangen sie jedoch zwei Kontrahenten am Doppel-Heimspieltag. Das Ziel ist klar: Im besten Fall soll es mit zwei Siegen auf die Feier gehen.

{element}Die Verbandsliga-Volleyballer der SSG Etzbach mussten am vergangenen Wochenende in Konz die erste Niederlage im dritten Spiel hinnehmen. Wie gut, dass dieses Negativerlebnis am Samstag gleich doppelt wiedergutgemacht werden kann, wenn ab 13 Uhr die Spvgg Burgbrohl und anschließend der TV sebamed Bad Salzig II in der Großsporthalle in Hamm zu Gast sein wird.

