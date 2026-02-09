SSG-Männer halten gut dagegen Etzbachs Volleyballteams bleiben in der Fremde glücklos Moritz Hannappel 09.02.2026, 12:11 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Während die Frauen, die nun einen schwerwiegenden Ausfall zu beklagen haben, in Vallendar chancenlos blieben, kämpften die Männer ohne Zuspieler bis zum Satzgewinn – unterlagen aber am Ende gegen starke Gastgeber.

Ohne Punkte mussten die Verbandsliga-Volleyballteams der SSG Etzbach von ihren Auswärtsspielen an die Sieg heimkehren. Während die Frauen in Vallendar ohne Satzgewinn blieben, durften die Männer immerhin einen Satzsieg bejubeln. Für Punkte reichte dies freilich auch nicht.







Artikel teilen

Artikel teilen