Wichtige Partie bei TG Trier Etzbachs Volleyballerinnnen wollen auswärts nachlegen Moritz Hannappel 23.01.2026, 11:04 Uhr

i Beim ersten Saisonsieg gegen die SG Koblenz-Maifeld-Volleys II stand der Etzbacher Block (hier von links Melissa Hess, Janina Gerhards) meist gut, sodass der Erfolg am Ende heraussprang. Daran wollen sie auswärts anknüpfen. Jürgen Augst/byJogi

Nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche peilt die SSG Etzbach beim Auswärtsspiel in Trier (Samstag, ab 16 Uhr) den zweiten Erfolg an. Trotz krankheitsbedingter Ausfälle zuletzt, bleibt das Ziel klar: Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Beim Doppel-Heimspieltag in der Vorwoche konnten die Verbandsliga-Volleyballerinnen der SSG Etzbach endlich ein Lebenszeichen im Abstiegskampf setzen. Im neunten Anlauf gelang beim 3:2-Erfolg gegen die SG Koblenz-Maifeld-Volleys II der erste Saisonsieg.







