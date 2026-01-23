Nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche peilt die SSG Etzbach beim Auswärtsspiel in Trier (Samstag, ab 16 Uhr) den zweiten Erfolg an. Trotz krankheitsbedingter Ausfälle zuletzt, bleibt das Ziel klar: Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.
Beim Doppel-Heimspieltag in der Vorwoche konnten die Verbandsliga-Volleyballerinnen der SSG Etzbach endlich ein Lebenszeichen im Abstiegskampf setzen. Im neunten Anlauf gelang beim 3:2-Erfolg gegen die SG Koblenz-Maifeld-Volleys II der erste Saisonsieg.