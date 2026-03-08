Zwei Auswärtsniederlagen Etzbachs Verbandsligateams kehren mit 1:6 Sätzen zurück Moritz Hannappel 08.03.2026, 11:55 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/WavebreakMediaMicro

Der Samstag verlief bei den Etzbacher Teams nicht so erfolgreich. Das hatte aber erneut auch mit der Personallage zu tun. Besonders das Spiel der Frauen stand lange Zeit auf der Kippe. Zwei Spielerinnen halfen aus.

Ohne Punkte mussten die Verbandsliga-Volleyballteams der SSG Etzbach ihre Heimfahrten am Samstag antreten. Einzig die Männer konnten einen Satz für sich entscheiden. Die Frauen sehnen das Ende der Saison herbei.FrauenTG Konz II – SSG Etzbach 3:0 (25:14, 25:13, 25:18).







