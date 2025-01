SSG spielt in Koblenz Etzbacherinnen soll es nicht wie Novak Djokovic ergehen 24.01.2025, 16:44 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Ein Tennisspieler als mahnendes Beispiel für die Verbandsliga-Volleyballerinnen der SSG Etzbach? Warum Trainer Hans-Jürgen Schröder vor dem Gastspiel in Koblenz an den frühen Freitagmorgen erinnert.

Fast alle Vorzeichen für die Verbandsliga-Volleyballer der SSG Etzbach stehen vor dem Auswärtsspiel am Samstag (ab 13 Uhr) bei der SG Koblenz-Maifeld-Volleys III gut. Zwei Siege zum Abschluss des vergangenen Jahres und zwei Erfolge zum Start ins neue Jahr sowie einen deutlichen 3:0-Sieg aus dem Hinspiel im Hinterkopf lassen die Spielerinnen von Trainer Hans-Jürgen Schröder als Favorit in die Begegnung in der Koblenzer Sporthalle gehen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen