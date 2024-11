Klare Niederlage in Konz Etzbacherinnen können 0:3 im Spitzenspiel einschätzen 24.11.2024, 17:30 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/WavebreakMediaMicro

Die Etzbacher Verbandsliga-Volleyballerinnen mussten sich im Spitzenspiel bei der TG Konz geschlagen geben, konnten die Niederlage aber auch realistisch einschätzen.

Hans-Jürgen Schröder, der erfahrene Trainer der Verbandsliga-Volleyballerinnen der SSG Etzbach, wollte das Spitzenspiel bei der TG Konz auf sich zukommen lassen, so berichtete er am Freitagmittag im Gespräch mit dieser Zeitung. Trotz personeller Probleme hatte er aber auch ein wenig Hoffnung, etwas Zählbares von der Mosel mit an die Sieg zu bringen.

