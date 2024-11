Spitzenspiel in Konz Etzbacherinnen bangen um Einsatz von Jana Birkhölzer 22.11.2024, 17:15 Uhr

Die Frauen der SSG Etzbach reisen zum Spitzenspiel der Volleyball-Verbandsliga Nord nach Konz. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Top-Zuspielerin Jana Birkhölzer.

Das Spitzenspiel in der Volleyball-Verbandsliga Nord der Frauen steht an. Am Samstag, ab 15 Uhr, gastiert die SSG Etzbach bei der TG Konz. Damit empfängt der Tabellenerste von der Mosel den ersten Verfolger von der Sieg.In vier Spielen musste die Turngemeinde bislang nur zwei Sätze abgeben und erspielten sich somit die maximale Punkteausbeute.

