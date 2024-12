Zwei Siege sind das Ziel Etzbacher Volleyballteams sind an der Mosel gefordert 06.12.2024, 16:04 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/WavebreakMediaMicro

Für die Volleyballerinnen und Volleyballer der SSG Etzbach führt der Weg am Wochenende zu Auswärtsspielen an die Mosel.

Die Kader der beiden Etzbacher Verbandsliga-Nord-Volleyballteams werden in den Spielen am Wochenende jeweils acht Spielerinnen und Spieler umfassen. Sowohl die Frauen als auch die Männer sind an der Mosel gefordert. Männer müssen sich an kleine Halle gewöhnen TG Konz II – SSG Etzbach (Sa.

